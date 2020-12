Frasi per i brindisi: ecco le migliori di oggi 30 Dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Frasi per i brindisi – L’anno volge al termine e siamo pronti per fare i brindisi per salutare il 2020 e dare il benvenuto al 2021. L’augurio per tutti è che questo nuovo anno possa essere migliore, possa portare un po’ di serenità. Vediamo insieme le più belle Frasi per i brindisi. Il primo bicchiere è per la sete; il secondo, per la gioia, il terzo, per il piacere; il quarto, per la follia. (Apuleio) Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva. (Carlo Goldoni) Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. (Charles Baudelaire) Io bevo alla gioia generale di tutta quanta la tavola e al nostro caro amico Banquo di cui sentiamo l’assenza: così fosse egli qui! Noi vogliamo bere a tutti e a lui! ad ognuno di voi vadano tutti i nostri auguri! (William ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020)per i– L’anno volge al termine e siamo pronti per fare iper salutare il 2020 e dare il benvenuto al 2021. L’augurio per tutti è che questo nuovo anno possa essere migliore, possa portare un po’ di serenità. Vediamo insieme le più belleper i. Il primo bicchiere è per la sete; il secondo, per la gioia, il terzo, per il piacere; il quarto, per la follia. (Apuleio) Che si rida, e che si beva, questoè mio, nessun me lo leva. (Carlo Goldoni) Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. (Charles Baudelaire) Io bevo alla gioia generale di tutta quanta la tavola e al nostro caro amico Banquo di cui sentiamo l’assenza: così fosse egli qui! Noi vogliamo bere a tutti e a lui! ad ognuno di voi vadano tutti i nostri auguri! (William ...

