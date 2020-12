Frasi buon anno 2021: gli auguri da inviare, citazioni celebri e originali (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Finalmente il 2020 sta volgendo al termine. Giovedì 31 dicembre saluteremo questo anno terribile, caratterizzato dalla pandemia di Covid 19 che tanti morti ha fatto e sta facendo nel mondo, e daremo il benvenuto al 2021 con la speranza che sia l’anno della ripartenza. Del ritorno alla normalità. Per l’occasione tantissimi di noi saranno chiamati a mandare dei messaggi di auguri via sms o whatsapp. Avete poca fantasia? Non volete essere ripetitivi? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto una serie di Frasi utili che potrebbero fare al caso vostro per i vostri auguri di buon anno 2021. Eccone alcune: L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Finalmente il 2020 sta volgendo al termine. Giovedì 31 dicembre saluteremo questoterribile, caratterizzato dalla pandemia di Covid 19 che tanti morti ha fatto e sta facendo nel mondo, e daremo il benvenuto alcon la speranza che sia l’della ripartenza. Del ritorno alla normalità. Per l’occasione tantissimi di noi sarchiamati a mandare dei messaggi divia sms o whatsapp. Avete poca fantasia? Non volete essere ripetitivi? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto una serie diutili che potrebbero fare al caso vostro per i vostridi. Eccone alcune: L’inizio di ogniti porta ad un passo più vicino al raggiungimento ...

zazoomblog : Auguri buon anno 2021 e buone feste- Le frasi dautore da dedicare a parenti e amici - #Auguri #buone #feste-… - NormaSeri : RT @welearnitalian: Vi presentiamo alcune frasi usuali per augurare un buon compleanno a qualcuno. Cento di questi giorni! Ti auguro un co… - zazoomblog : Auguri buon anno 2021 e buone feste- Frasi piene di speranza per un nuovo inizio - #Auguri #buone #feste- #Frasi… - sottonissima : ho fatto dodici frasi di latino oggi pomeriggio è un buon inizio dai - welearnitalian : Vi presentiamo alcune frasi usuali per augurare un buon compleanno a qualcuno. Cento di questi giorni! Ti auguro u… -