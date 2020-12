Frasi belle | ecco le migliori di oggi 30 Dicembre

Leggi su giornal

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)– Siamo sempre alla ricerca di, alcune delle quali riescono ad esprimere ciò che noi pensiamo. Come se ci avessero tolto le parole di bocca. Vediamo insieme qualche frase bella. Chi non ha mai commesso un errore, non ha mai provato nulla di nuovo.(Albert Einstein) Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso.(Eleanor Roosevelt) Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre.(Mahatma Gandhi) Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del Sole.(John Lennon) Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo.(Lao Tzu) Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto.(Thomas Jefferson) Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi ...