"Forse è meglio così". Oggi è un altro giorno, Lory Del Santo e la frase choc sul suicidio del figlio Loren. Serena Bertone senza parole: "Ma che dici?" Lory Del Santo sul suicidio del figlio Loren: "Forse è meglio che sia successo". Incredibli le parole nel corso usate dalla showgirl nella sua intervista alla trasmissione pomeridiana "Oggi è un altro giorno". L'attrice ha usato una frase molto forte sul suicidio di suo figlio Loren. "Forse è meglio che sia successo" ha detto ad un'attonita Serena Bortone, molto colpita dalle esternazioni della sua ospite. Loren si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni, dopo aver sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, una patologia che impedisce a chi ne è ...

