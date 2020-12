Forrest Gump/ Video, su Italia 1 il film con Tom Hanks (oggi, 30 dicembre 2020) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Forrest Gump in onda oggi, 30 dicembre, su Italia 1 dalle 21.20. Diretto da Robert Zemeckis nel 1994 ha per protagonista Tom Hanks. Trama e cast Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020)in onda, 30, su1 dalle 21.20. Diretto da Robert Zemeckis nel 1994 ha per protagonista Tom. Trama e cast

BookshireLibri : Forrest Gump: dal libro al film stasera in tv. Trama e trailer - SoloLibri : Forrest Gump: dal libro al film stasera in tv. Trama e trailer: ?? @eleonoramdaniel ? - KHRISS32 : RT @15Nevermind: Stasera c'è Forrest Gump su Italia1 alle 21.20, non c'è bisogno di ringraziarmi - LuciaMosca1 : (Il film cult stasera in TV: 'Forrest Gump' mercoledì 30 dicembre 2020) Segui su: La Notizia -… - 15Nevermind : Stasera c'è Forrest Gump su Italia1 alle 21.20, non c'è bisogno di ringraziarmi -