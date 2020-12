Forrest Gump: trama, trailer e cast del film (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Forrest Gump è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. La pellicola appartiene al genere commedia e drammatico ed è diretta da Robert Zemeckis, interpretato da Tom Hanks. La trama di Forrest Gump ci permette di conoscere da vicino la storia di un ragazzo, cresciuto con un ritardo cognitivo e problemi fisici. Nel corso della sua vita affronterà bullismo e conoscerà l’amore, grazie all’incontro fortunato di Jenny. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer in italiano e il cast completo. Forrest Gump, la trama Forrest vive da solo con la madre in un piccolo paesino dell’Alabama: la donna, consapevole dei suoi problemi fisici e ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è ilche Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. La pellicola appartiene al genere commedia e drammatico ed è diretta da Robert Zemeckis, interpretato da Tom Hanks. Ladici permette di conoscere da vicino la storia di un ragazzo, cresciuto con un ritardo cognitivo e problemi fisici. Nel corso della sua vita affronterà bullismo e conoscerà l’amore, grazie all’incontro fortunato di Jenny. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, ilin italiano e ilcompleto., lavive da solo con la madre in un piccolo paesino dell’Alabama: la donna, consapevole dei suoi problemi fisici e ...

__Dan96 : Forrest Gump bello, davvero bel film, bello tutto. Sì ma che due palle poi... #ForrestGump - Martola__ : stasera c’è forrest gump su italia 1, film visto 26293783 volte che sembra finire in 8 punti differenti ma che poi… - Orli19831 : Ok lo ammetto. A me Forrest Gump non piace - zazoomblog : FORREST GUMP ITALIA 1- Un film che ha avuto un grande successo - #FORREST #ITALIA #avuto #grande - insecuremind_ : Oggi sono felice solo perché c'è Forrest Gump su Italia uno. -