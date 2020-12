Forrest Gump esiste davvero? La storia vera che si cela dietro il film (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ‘Forrest Gump’, il celebre film del 1994 diretto da Robert Zemeckis, si ispira alla storia vera di Louis Michael Figueroa. (Screenshot video)Iconico e struggente, “Forrest Gump” rappresenta un vero cult nella cultura cinematografica. Il film diretto da Robert Zemeckis, uscito nel 1994, si ispira liberamente all’omonimo romanzo di Winston Groom del 1986, e racconta la storia di Forrest Gump, appunto, un uomo dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma ma che grazie a una serie di coincidenze favorevoli, riesce ad essere testimone diretto di importanti avvenimenti della storia statunitense. Leggi anche -> Flavio Insinna: “La caccia non è uno sport”. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ‘’, il celebredel 1994 diretto da Robert Zemeckis, si ispira alladi Louis Michael Figueroa. (Screenshot video)Iconico e struggente, “” rappresenta un vero cult nella cultura cinematografica. Ildiretto da Robert Zemeckis, uscito nel 1994, si ispira liberamente all’omonimo romanzo di Winston Groom del 1986, e racconta ladi, appunto, un uomo dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma ma che grazie a una serie di coincidenze favorevoli, riesce ad essere testimone diretto di importanti avvenimenti dellastatunitense. Leggi anche -> Flavio Insinna: “La caccia non è uno sport”. ...

infoitcultura : Avete mai visto il fratello di Tom Hanks? Si somigliano così tanto che l’ha sostituito in una scena cruciale di For… - infoitcultura : Forrest Gump, 7 curiosità che forse non conoscevi sul film - infoitcultura : Stasera in tv 30 dicembre: Forrest Gump e Nelle tue mani - infoitcultura : Forrest Gump, 7 curiosità sul film con Tom Hanks - _UnaLola : Oggi Forrest Gump su Italia 1 -