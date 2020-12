Focus Fine anno: Riccardi, investimenti su competenze sanità e prevenzione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Abbiamo affrontato uno degli anni più difficili della storia del Friuli Venezia Giulia fronteggiando la pandemia con il massimo impegno e intervenendo sulle criticità pregresse del sistema sanitario. Sulla base dell’esperienza fatta, in un contesto in cui il Paese cercherà di superare il Covid, nel 2021 il primo grande investimento della sanità pubblica dovrà essere un grande piano per le competenze professionali, al Fine di recuperare e far crescere figure indispensabili per rispondere alle esigenze di cura della società attuale”. Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, nel corso della conferenza stampa di Fine anno durante la quale, oltre a un bilancio dell’attività svolta, è stata tracciata anche una visione ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Abbiamo affrontato uno degli anni più difficili della storia del Friuli Venezia Giulia fronteggiando la pandemia con il massimo impegno e intervenendo sulle criticità pregresse del sistema sanitario. Sulla base dell’esperienza fatta, in un contesto in cui il Paese cercherà di superare il Covid, nel 2021 il primo grande investimento dellapubblica dovrà essere un grande piano per leprofessionali, aldi recuperare e far crescere figure indispensabili per rispondere alle esigenze di cura della società attuale”. Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo, nel corso della conferenza stampa didurante la quale, oltre a un bilancio dell’attività svolta, è stata tracciata anche una visione ...

zazoomblog : Focus Fine anno: Fedriga nel 2021 investimenti per sostenere rilancio Fvg - #Focus #anno: #Fedriga #investimenti - raistolo : @alelomi @zanchettin83 Ma scusate, state parlando di, a dirla grassa, fine 2021. Ma che ne sappiamo di che restrizi… - CentotrentunoC : #Calciomercato Radja #Nainggolan in prestito ai rossoblù. A far sì che l'affare avesse il lieto fine non ha pesato… - IgnorantCyclist : @laetitiatw Ma io tento e ritento facendo casini… Focus anche lo volevo prendere ma tra i pochi fisici che mi sono… - _kthorpeSyra : @VALlANTMADE Ora che supporta i pennelli abr è la fine Però rimane che il focus è sempre il disegno, fumetto e animazione... -

Ultime Notizie dalla rete : Focus Fine Il lupo meglio conservato del Pleistocene Focus Caccia alle feste clandestine di Capodanno: i controlli si spostano su terrazzi, case vacanze e abitazioni private

I controlli sono già iniziati da giorni anche con monitoraggi ed ispezioni anche nelle strutture ricettive della città, come alberghi e B&B ...

Focus Fine anno: Fedriga, focus su salute, lavoro, famiglia e territorio

“Quest’anno è stato estremamente complicato perché, a causa della pandemia che ha colpito il mondo, tutti abbiamo dovuto rivedere le ...

I controlli sono già iniziati da giorni anche con monitoraggi ed ispezioni anche nelle strutture ricettive della città, come alberghi e B&B ...“Quest’anno è stato estremamente complicato perché, a causa della pandemia che ha colpito il mondo, tutti abbiamo dovuto rivedere le ...