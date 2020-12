Focus Fine anno | Pizzimenti | fra obiettivi 2021 la Trieste-Vienna-Lubiana

Leggi su udine20

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Sul fronte delle infrastrutture digitali, a dicembre sono stati conclusi i lavori in 61 comuni con il progetto della banda ultralarga, mentre stiamo potenziando la rete pubblica regionale che in 18 comuni ha visto il completamento della connessione con gli istituti secondari che ancora non sono collegati con la fibra ottica”. Con queste parole l’assessore alle Infrastrutture e territorio, Graziano, ha aperto il suo intervento nel corso della conferenza stampa di. “La logistica, insieme alla ricerca, rappresenta un altro asset importante per il Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto-. Nel 2020, infatti, abbiamo impegnato 16 milioni e 700 mila euro per irrobustire i porti commerciali e la portualità minore, che rappresentano la porta di accesso alla piattaforma logistica della nostra ...