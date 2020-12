Focolaio al supermercato | almeno 10 dipendenti contagiati

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Scoppia un nuovoda Covid-19 a Siena. Un invito a casa per scambiarsi gli auguri di Natale con alcuni amici da parte di un senese avrebbe generato un contagio che, a quanto pare, coinvolgerebbe circa 15 soggetti, fra familiari e amici di contrada. Tra questi, alcunidi uncittadino, che non lavorano però a contatto con il pubblico. La Asl, intervenuta, avrebbe già effettuato i tamponi necessari. Una decina didi una Siena di Unicoop Firenze sono risultati positivi al Covid-19. La notizia dei casi nel negozio, ilGrondaie, è stata confermata dalla stessa cooperativa di consumo che ha spiegato: "Si tratta di casi di persone contagiate all'esterno dell'ambiente di lavoro e comunque sono contagi che risalgono ...

