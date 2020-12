Flavio Insinna segnalato ai vertici Rai: scoppia la polemica all’Eredità (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Flavio Insinna è stato segnalato ai vertici in Rai a causa di una sua dichiarazione durante la messa in onda dell’Eredità, ma il web si è schierato tutto dalla sua parte. Flavio Insinna è uno dei conduttori più popolari del piccolo schermo, in quanto è alla conduzione di uno dei preserali più amati di sempre: L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è statoaiin Rai a causa di una sua dichiarazione durante la messa in onda dell’Eredità, ma il web si è schierato tutto dalla sua parte.è uno dei conduttori più popolari del piccolo schermo, in quanto è alla conduzione di uno dei preserali più amati di sempre: L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fanpage : Federcaccia in rivolta contro Flavio Insinna dopo le sue parole a #leredita, ma la rete si mobilita per il condutto… - laltrodiego : Non mi interessa cosa ha detto #iostoconflavioinsinna, perchè è un ipocrita. •Insinna in onda: 'voglio vivere in u… - SaraccoLaura : @rostokkio Flavio Insinna, ha fatto benissimo! - EEvienia : RT @fanpage: Federcaccia in rivolta contro Flavio Insinna dopo le sue parole a #leredita, ma la rete si mobilita per il conduttore con l'ha… - luuzdeluun : io darei un premio a flavio insinna per essere un giorno sì e l’altro pure al centro di polemiche. una perfetta dra… -