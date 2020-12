Flavio Insinna, quella frase a L’Eredità e scatta la lettera di protesta alla Rai: cosa è successo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Flavio Insinna ancora una polemica. Nella puntata de L’Eredità di martedì, 29 dicembre 2020, erano arrivate le scuse del conduttore prima di iniziare il gioco per la domanda del quiz in cui si chiedeva al concorrente di rispondere sulle frasi di Cavour dette nel 1869. Peccato che Cavour fosse morto 8 anni prima, il 6 giugno 1861 a Torino. Un errore che non è passato inosservato nei social e che per tutto il clamore suscitato ha portato alle scuse del padrone di casa. Ora, invece, sotto la lente di ingrandimento è finito un commento di Flavio Insinna sempre a L’Eredità. Durante la puntata del 27 dicembre, il conduttore aveva fatto alcune affermazioni contro l’attività venatoria come “la caccia non è uno sport” e le sue parole hanno fatto infuriare Federcaccia che ha scritto una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ancora una polemica. Nella puntata dedi martedì, 29 dicembre 2020, erano arrivate le scuse del conduttore prima di iniziare il gioco per la domanda del quiz in cui si chiedeva al concorrente di rispondere sulle frasi di Cavour dette nel 1869. Peccato che Cavour fosse morto 8 anni prima, il 6 giugno 1861 a Torino. Un errore che non è passato inosservato nei social e che per tutto il clamore suscitato ha portato alle scuse del padrone di casa. Ora, invece, sotto la lente di ingrandimento è finito un commento disempre a. Durante la puntata del 27 dicembre, il conduttore aveva fatto alcune affermazioni contro l’attività venatoria come “la caccia non è uno sport” e le sue parole hanno fatto infuriare Federcaccia che ha scritto una ...

