Flavio Insinna in tv: «Sono contro la caccia». Gli appassionati insorgono, ma i social lo sostengono – Il video (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «Io Sono totalmente contrario alla caccia». E «la caccia non è uno sport, in uno sport entrambi i contendenti sanno di giocare». Queste frasi pronunciate dal conduttore televisivo Flavio Insinna, durante la puntata de L'Eredità andata in onda su Rai1 il 27 dicembre, hanno scatenato l'ira degli appassionati e di una delle associazioni venatorie più rappresentative, la Federcaccia. Il presidente Massimo Buconi ha scritto infatti una lettera di protesta indirizzata al direttore di Rai1, al presidente di Viale Mazzini e ai membri della commissione parlamentare di Vigilanza: «Consapevoli di quelle che Sono le "regole dello spettacolo" e consci che una trasmissione come quella in oggetto e chi la conduce valgono per quanta economia generano e pubblicità ...

enpaonlus : Caccia, Enpa: “Solidarietà e sostegno per Flavio Insinna, ha espresso ciò che pensa la maggior parte degli italian… - fanpage : Federcaccia in rivolta contro Flavio Insinna dopo le sue parole a #leredita, ma la rete si mobilita per il condutto… - paninoelistino : Non sono d’accordo su tutto ciò che fa o pensa Flavio Insinna, ma sono certo che se in Italia e nel mondo ci fosser… - GrandiniNadia : RT @enpaonlus: Caccia, Enpa: “Solidarietà e sostegno per Flavio Insinna, ha espresso ciò che pensa la maggior parte degli italiani” ? http… - terryvale : RT @fulviocerutti: I cacciatori attaccano Flavio Insinna. Ma i social tifano per lui: #iostoconflavioinsinna @lazampa @lastampa https://t.c… -