Flavio Insinna | il web lancia l’hashtag #iostoconflavioinsinna | il motivo

"La caccia non è uno sport", a dirlo è stato Flavio Insinna, durante una puntata del programma di Rai 1 L'eredità. Il conduttore ha commentato così una domanda rivolta ad un concorrente, e tanto è bastato per attirarsi l'inimicizia dei cacciatori. Che tramite un comunicato, redatto dalla Federcaccia, ha denunciato al Presidente Rai e ai membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi le parole di Insinna. "Ancora una volta nel corso della trasmissione televisiva L'eredità – scrive Federcaccia – in onda nella fascia preserale sulla rete da lei diretta il conduttore Flavio Insinna si è lasciato andare a commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell'attività venatoria e dei suoi praticanti". "Consapevoli di quelle che sono le 'regole dello ...

fanpage : Federcaccia in rivolta contro Flavio Insinna dopo le sue parole a #leredita, ma la rete si mobilita per il condutto… - enpaonlus : Caccia, Enpa: “Solidarietà e sostegno per Flavio Insinna, ha espresso ciò che pensa la maggior parte degli italian… - HuffPostItalia : Flavio Insinna: Insinna: 'La caccia non è uno sport'. Cacciatori furiosi, i social lo sostengono - SanremoAncheNoi : RT @enpaonlus: Caccia, Enpa: “Solidarietà e sostegno per Flavio Insinna, ha espresso ciò che pensa la maggior parte degli italiani” ? http… - biluffo : Le mogli dei cacciatori si scagliano con violenza contro Flavio Insinna 'Fatti i cazzi tuoi' #iostoconflavioinsinna -