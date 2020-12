Flavio Insinna, guai a dire che si è contrari alla caccia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Premesso, e ci tengo a sottolinearlo, che non guardo la televisione, però talvolta sono costretto ad occuparmene perché mi vengono segnalate notizie che la riguardano. È questa la volta del conduttore Flavio Insinna, che, nella puntata del 27 dicembre del programma L’eredità, ha pronunciato a seguente frase: “Io ve lo dico, è inutile girarci intorno, io sono totalmente contrario alla caccia”. Orbene – ed è questa la notizia – la innocua frase ha scatenato le ire di Federcaccia, che, in persona del suo presidente Massimo Buconi, ha inviato una missiva al direttore di Rai 1, al Presidente Rai e ai membri della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, missiva del seguente tenore: “Il comportamento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Premesso, e ci tengo a sottolinearlo, che non guardo la televisione, però talvolta sono costretto ad occuparmene perché mi vengono segnalate notizie che la riguardano. È questa la volta del conduttore, che, nella puntata del 27 dicembre del programma L’eredità, ha pronunciato a seguente frase: “Io ve lo dico, è inutile girarci intorno, io sono totalmente”. Orbene – ed è questa la notizia – la innocua frase ha scatenato le ire di Feder, che, in persona del suo presidente Massimo Buconi, ha inviato una missiva alttore di Rai 1, al Presidente Rai e ai membri della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, missiva del seguente tenore: “Il comportamento di ...

