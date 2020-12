(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lo afferma Antonio, vice ministro per l'Economia, in un'intervista al Messaggero parlando del rischio che una valanga ditravolga da gennaio i contribuenti

FirenzePost : Fisco: n uove rateizzazioni sulle cartelle esattoriali. Lo annuncia il viceministro Misiani -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco uove

Firenze Post

Lo afferma Antonio Misiani, vice ministro per l’Economia, in un’intervista al Messaggero parlando del rischio che una valanga di cartelle esattoriali travolga da gennaio i contribuenti ...Superbonus 110 per cento: il Fisco si dimentica delle ONLUS parziali negli ultimi charimenti. La particolare disciplina per il Terzo Settore.