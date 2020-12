Finge di essere attore porno per adescare vittima: nei guai 38enne di Alatri (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Usa un profilo Fb falso presentandosi come un attore porno, riesce a convincere una giovane donna a incontrarlo con la promessa di un lavoro come attrice, riuscendo ad ottenere anche immagini hard della vittima. Ma quando l’incontro avviene, la minaccia e la ricatta. A eseguire un’ordinanza di custodia in carcere a Velletri nei confronti di un trentottenne di Alatri è stata la squadra mobile agli ordini del commissario capo Flavio Genovesi. L’accusa è gravissima: violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Finge di essere attore porno per adescare vittima: cosa è successo Tutto avviene a novembre, quando l’uomo, utilizzando un falso profilo Facebook e lo pseudonimo “Marco Rizzi” ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Usa un profilo Fb falso presentandosi come un, riesce a convincere una giovane donna a incontrarlo con la promessa di un lavoro come attrice, riuscendo ad ottenere anche immagini hard della. Ma quando l’incontro avviene, la minaccia e la ricatta. A eseguire un’ordinanza di custodia in carcere a Velletri nei confronti di un trentottenne diè stata la squadra mobile agli ordini del commissario capo Flavio Genovesi. L’accusa è gravissima: violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.diper: cosa è successo Tutto avviene a novembre, quando l’uomo, utilizzando un falso profilo Facebook e lo pseudonimo “Marco Rizzi” ...

