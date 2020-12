Fincantieri-Stx, prorogato di un mese il termine per la fusione italo-francese. Lettera di Patuanelli e Le Maire all’Antritrust Ue (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una proroga di un mese, la quinta, concessa a Fincantieri per l’acquisto di Chantiers De Atlantique (ex Stx). La fusione italo-francese, con il gruppo italiano che dovrebbe prendersi i cantieri di Saint-Nazaire, rimane sospesa, a quasi tre anni dall’intesa raggiunta nel 2017 e finalizzata nel febbraio 2018. E’ il governo francese, titolare di una quota dell’84% dei Chantiers, a fare il primo passo, come anticipato da Liberation e confermato dalla France Presse. La richiesta è immediatamente accolta dal quartier generale di Trieste e dunque la palla ora è ancora una volta nel campo Dg Comp di Bruxelles, l’autorità europea della concorrenza. Che avrebbe ancora i dubbi sull’impatto dell’operazione. I commissari europei Margrethe Vestager (Concorrenza) e Thierry Breton (Mercato Interno), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una proroga di un, la quinta, concessa aper l’acquisto di Chantiers De Atlantique (ex Stx). La, con il gruppo italiano che dovrebbe prendersi i cantieri di Saint-Nazaire, rimane sospesa, a quasi tre anni dall’intesa raggiunta nel 2017 e finalizzata nel febbraio 2018. E’ il governo, titolare di una quota dell’84% dei Chantiers, a fare il primo passo, come anticipato da Liberation e confermato dalla France Presse. La richiesta è immediatamente accolta dal quartier generale di Trieste e dunque la palla ora è ancora una volta nel campo Dg Comp di Bruxelles, l’autorità europea della concorrenza. Che avrebbe ancora i dubbi sull’impatto dell’operazione. I commissari europei Margrethe Vestager (Concorrenza) e Thierry Breton (Mercato Interno), ...

