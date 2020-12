Fincantieri, concesso un altro mese per acquisizione cantieri di Saint Nazaire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il governo francese ha concesso un altro mese a Fincantieri per finalizzare l’acquisizione dei cantieri di Saint Nazaire, appena in tempo per non dichiarare fallita l’operazione. In base agli accordi con la Francia, la vendita dei cantieri navali bretoni Chantiers de l’Atlantique (ex STX) sarebbe dovuta essere conclusa entro il 31 dicembre. Ieri era però emerso che il gruppo italiano non aveva sottoposto all’Antitrust UE, che sull’acquisizione sta conducendo un’istruttoria, tutte le informazioni richieste. Fincantieri ha accettato la proposta del governo francese, che controlla l’83% nel capitale dei cantieri, ma ha precisato che ha già ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il governo francese haunper finalizzare l’deidi, appena in tempo per non dichiarare fallita l’operazione. In base agli accordi con la Francia, la vendita deinavali bretoni Chantiers de l’Atlantique (ex STX) sarebbe dovuta essere conclusa entro il 31 dicembre. Ieri era però emerso che il gruppo italiano non aveva sottoposto all’Antitrust UE, che sull’sta conducendo un’istruttoria, tutte le informazioni richieste.ha accettato la proposta del governo francese, che controlla l’83% nel capitale dei, ma ha precisato che ha già ...

nuova_venezia : Il governo francese ha concesso un mese in più per chiudere il dossier tra le due società, ormai bloccato da mesi.… - IoBelacqua : @f_burla Interviene Enrico Letta: non è vero, tutte bugie, i francesi hanno concesso a Fincantieri una striscia di… - Basarab_ : RT @agenzia_nova: Il governo francese ha concesso a #Fincantieri un mese di tempo supplementare nell'operazione destinata ad acquisire Chan… - em_squillante : RT @agenzia_nova: Il governo francese ha concesso a #Fincantieri un mese di tempo supplementare nell'operazione destinata ad acquisire Chan… - FilippoGiov : RT @petunianelsole: Il governo francese avrebbe concesso un mese di tempo in più a Fincantieri per l'accordo con i cantieri navali ex Stx.… -