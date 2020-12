Film CHIARA LUBICH – L’AMORE VINCE TUTTO, domenica 3 gennaio su Rai 1 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cristiana Capotondi torna in tv nelle vesti di una donna straordinaria, CHIARA LUBICH, nell’atteso tv movie di Giacomo Campiotti dedicato alla fondatrice del Movimento dei Focolari. CHIARA LUBICH – L’AMORE VINCE TUTTO è una coproduzione Rai Fiction e Eliseo Multimedia, in onda in prima visione su Rai 1 domenica 3 gennaio in prima serata. Si tratta della prima trasposizione televisiva finora realizzata sulla vita della carismatica maestra di Trento, che arriva proprio in occasione del centenario della sua nascita! Il Film si focalizza sugli anni della sua giovinezza, quelli che vanno dal 1943 al 1950, un’epoca devastata e tormentata dalla Seconda Guerra mondiale. Nello scenario apocalittico nel quale si trova Trento, ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cristiana Capotondi torna in tv nelle vesti di una donna straordinaria,, nell’atteso tv movie di Giacomo Campiotti dedicato alla fondatrice del Movimento dei Focolari.è una coproduzione Rai Fiction e Eliseo Multimedia, in onda in prima visione su Rai 1in prima serata. Si tratta della prima trasposizione televisiva finora realizzata sulla vita della carismatica maestra di Trento, che arriva proprio in occasione del centenario della sua nascita! Ilsi focalizza sugli anni della sua giovinezza, quelli che vanno dal 1943 al 1950, un’epoca devastata e tormentata dalla Seconda Guerra mondiale. Nello scenario apocalittico nel quale si trova Trento, ...

