Festival Internazionale del Circo di Montecarlo | appuntamento su Rai 3 il 31 dicembre

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo averci tenuto compagnia la vigilia di Natale, ildelditorna su Rai 3 il 31a partire dalle 21:05. Condotto come sempre da Melissa Greta Marchetto, il programma vedrà le esibizioni dei migliori artisti circensi a livello mondiale, che gareggeranno per aggiudicarsi i premi della giuria presieduta dalla principessa Stephanie di Monaco. L’ultimo dell’anno in compagnia deldiGiunto alla sua 44^ edizione, ildeldiè unimmancabile per tutti gli amanti dele non solo. L’evento va in onda su Rai 3 dal 1991 e, anche in questo anomalo 2020, ci terrà compagnia l’ultima sera ...