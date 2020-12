Ferrari, Binotto: “Mick Schumacher opzione per il futuro” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mattia Binotto non si è nascosto parlando di Mick Schumacher, ipotizzando un futuro a tinte rosse per il figlio del sette volte campione del mondo: “Guardando alla sua giovane carriera, dà il meglio di sé nella seconda stagione e non nella prima. Anche per questo motivo penso che sarà molto difficile per lui all’inizio. Ogni pilota fa storia a sé, ad esempio Leclerc è molto veloce sin dal primo giorno. Mick, per come si sta sviluppando, impara molto nella prima stagione e anche nella prima parte della seconda, dopodiché diventa molto competitivo“. Per ora dovrà trascorrere comunque due stagioni in F1 nella scuderia Haas, cercando di fare tesoro dell’esperienza e mantenere le aspettative di crescita: “Saranno due stagioni molto importanti, sì. Ma entro quel periodo ci aspettiamo di vedere dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mattianon si è nascosto parlando di, ipotizzando una tinte rosse per il figlio del sette volte campione del mondo: “Guardando alla sua giovane carriera, dà il meglio di sé nella seconda stagione e non nella prima. Anche per questo motivo penso che sarà molto difficile per lui all’inizio. Ogni pilota fa storia a sé, ad esempio Leclerc è molto veloce sin dal primo giorno., per come si sta sviluppando, impara molto nella prima stagione e anche nella prima parte della seconda, dopodiché diventa molto competitivo“. Per ora dovrà trascorrere comunque due stagioni in F1 nella scuderia Haas, cercando di fare tesoro dell’esperienza e mantenere le aspettative di crescita: “Saranno due stagioni molto importanti, sì. Ma entro quel periodo ci aspettiamo di vedere dei ...

