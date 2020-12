Federalberghi | “Termale e congressuale | ristori irrisori per nostre aziende”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –critica la portata delle misure del Governo a sostegno delle imprese turistiche, in particolare quelle legate ai settori ‘’ e ‘’ massicciamente diffuse in provincia di Salerno ed in Campania. (Vedi report). Così il presidente nazionale, Bernabò Bocca, sui dati diffusi dal MIBACT “che magnificano le iniziative adottate a sostegno del settore turismo”. Bocca afferma: “Undici miliardi è una cifra altisonante. Purtroppo la realtà con cui ci misuriamo è fatta didi importoo, di poche migliaia di euro per impresa. Ci sono attività chiuse da dieci mesi ed hanno ricevuto un contributo a fondo perduto pari ad una piccola parte del fatturato di aprile. Il decreto-Natale è stato a dir poco ...

