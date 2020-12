Fca, 166 milioni investiti sullo stabilimento di Tychy. Produrrà anche Alfa Romeo e Jeep (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sta facendo discutere il nuovo programma di investimenti programmato da FCA per lo stabilimento polacco di Tychy (Polonia) dove, oltre a modelli a marchio Fiat e Lancia, verranno assemblate vetture Jeep e Alfa Romeo. A far storcere il naso a molti è che tale piano arrivi solo qualche mese dopo la concessione del maxi prestito a garanzia statale al costruttore italoamericano. In più, ai puristi non va giù che le Alfa siano costruite pure al di fuori dell’Italia: ipotesi che, nel 2013, era stata categoricamente smentita persino dal defunto Sergio Marchionne. Ma i tempi cambiano e cambiano scenari e necessità: il matrimonio fra FCA e PSA incombe e Stellantis, il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione, ha bisogno di razionalizzare quanto più possibile le risorse, ottimizzando economie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sta facendo discutere il nuovo programma di investimenti programmato da FCA per lopolacco di(Polonia) dove, oltre a modelli a marchio Fiat e Lancia, verranno assemblate vetture. A far storcere il naso a molti è che tale piano arrivi solo qualche mese dopo la concessione del maxi prestito a garanzia statale al costruttore italoamericano. In più, ai puristi non va giù che lesiano costruite pure al di fuori dell’Italia: ipotesi che, nel 2013, era stata categoricamente smentita persino dal defunto Sergio Marchionne. Ma i tempi cambiano e cambiano scenari e necessità: il matrimonio fra FCA e PSA incombe e Stellantis, il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione, ha bisogno di razionalizzare quanto più possibile le risorse, ottimizzando economie di ...

