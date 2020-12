Fabrizio Corona e il matrimonio con Lia Del Grosso: lei sceglie le fedi – FOTO (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continuano i preparativi del matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso. Anche se l’ex FOTOgrafo ha smentito la notizia la presunta compagna continua ad affermare che lei e Corona saranno presto marito e moglie e sceglie le fedi per la cerimonia. Continua la querelle sul presunto matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continuano i preparativi deltrae Lia Del. Anche se l’exgrafo ha smentito la notizia la presunta compagna continua ad affermare che lei esaranno presto marito e moglie eleper la cerimonia. Continua la querelle sul presuntotrae Lia Del. L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Fabrizio Corona punta una pistola contro Babbo Natale: Il web è sconvolto! (FOTO) - #Fabrizio #Corona #punta… - zazoomblog : Fabrizio Corona punta una pistola contro Babbo Natale: Il web è sconvolto! (FOTO) - #Fabrizio #Corona #punta… - DelpapaMax : - succoacida : vi ricordo che all'isola dei famosi Fabrizio Corona aveva sputtanato Riccardo Fogli dicendo esplicitamente che fosse cornuto cioè dai - farfalladiferro : RT @bavbieturico: In un mondo di Alfonso Signorini per il quale l'attacco della contessa a Stefania era stato divertente e per il quale le… -