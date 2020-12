Ex gieffino denuncia il Grande Fratello | “Vi faccio causa”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stefano Bettarini non ha ancora digerito la squalifica al Gf Vip, ai suoi tantissimi fan svela di essere passato alle vie legali contro la produzione Ancora una volta Stefano Bettarini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : gieffino denuncia

BlogLive.it

La squalifica non è andata affatto giù all’ex gieffino, ne ha più volte parlato da quando è uscito dal Grande Fratello Vip. Bettarini continua a ribadire che il suo era un intercalare toscano e che ...Probabilmente da parte dell’ex gieffino non vi è mai stata una simpatia ... La stessa Guenda di fronte ad alcune cose accadute non ha potuto che denunciare pubblicamente attraverso il suo profilo ...