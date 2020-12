Europei calcio 2021: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, date, tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si è completato il quadro delle 24 Nazionali di calcio qualificate agli Europei che si disputeranno in dodici differenti città del Vecchio Continente dall’11 giugno all’11 luglio 2021. Roma ospiterà le tre gare dell’Italia ed un quarto di finale. Gli azzurri conoscono tutte le avversarie: nel Girone A se la vedranno con Turchia, Galles e Svizzera. I match verranno trasmessi in diretta tv su Rai1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei confronti. IL GIRONE dell’Italia Gruppo A TurchiaItalia Galles Svizzera IL calendario dell’Italia 11 giugno 2021 ore 21:00 Turchia-Italia (Stadio Olimpico, Roma) 16 giugno 2021 ore 21:00 Italia-Svizzera (Stadio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si è completato il quadro24 Nazionali diqualificate agliche si disputeranno in dodici differenti città del Vecchio Continente dall’11 giugno all’11 luglio. Roma ospiterà le tre gareed un quarto di finale. Gli azzurri conoscono tutte le avversarie: nel Girone A se la vedranno con Turchia, Galles e Svizzera. I match verranno trasmessi in diretta tv su Rai1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei confronti. IL GIRONEGruppo A TurchiaItalia Galles Svizzera IL11 giugnoore 21:00 Turchia-Italia (Stadio Olimpico, Roma) 16 giugnoore 21:00 Italia-Svizzera (Stadio ...

Si è completato il quadro delle 24 Nazionali di calcio qualificate agli Europei che si disputeranno in dodici differenti città del Vecchio Continente dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Roma ospiterà l ...