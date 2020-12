Eurispes, in Italia 12 milioni di fumatori. Cresce consumo prodotti a tabacco riscaldato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ad oggi il mercato del fumo, soprattutto nei paesi occidentali, è in leggera diminuzione tuttavia l’Oms prevede che nei prossimi 10 anni il numero dei fumatori nel mondo supererà il miliardo. In Italia i dati si sono stabilizzati: tra gli 11 e i 12 milioni di fumatori, e le malattie tabacco-correlate producono 80mila morti l’anno. Dati che segnano una progressiva battuta d’arresto nella diminuzione nel numero dei fumatori riscontrata nel primo decennio del nuovo secolo. Tra i fumatori Italiani, la sigaretta tradizionale si conferma il prodotto più diffuso (81,4%), seguita dal tabacco trinciato (28,2%). La sigaretta elettronica è utilizzata da circa un fumatore su cinque (20,8%), risultato sostanzialmente invariato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ad oggi il mercato del fumo, soprattutto nei paesi occidentali, è in leggera diminuzione tuttavia l’Oms prevede che nei prossimi 10 anni il numero deinel mondo supererà il miliardo. Ini dati si sono stabilizzati: tra gli 11 e i 12di, e le malattie-correlate producono 80mila morti l’anno. Dati che segnano una progressiva battuta d’arresto nella diminuzione nel numero deiriscontrata nel primo decennio del nuovo secolo. Tra ini, la sigaretta tradizionale si conferma il prodotto più diffuso (81,4%), seguita daltrinciato (28,2%). La sigaretta elettronica è utilizzata da circa un fumatore su cinque (20,8%), risultato sostanzialmente invariato ...

