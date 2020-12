Entro 180 giorni il Pentagono e la Cia dovranno dire quello che sanno sugli Ufo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Washington, 30 gen – Domenica scorsa Donald Trump ha firmato un disegno di legge sugli aiuti economici per fronteggiare l’emergenza economica connessa al Covid-19. Ma la notizia è un’altra e non si trova all’interno del testo di ben 5.593 pagine del disegno di legge: è stato dato avvio ad un vero e proprio conto alla rovescia di 180 giorni per il Pentagono e le agenzie di intelligence per dire ciò che sanno sugli Ufo. Lo riporta il New York Post (sesto giornale Usa per tiratura) in questo articolo. Un conto alla rovescia per la verità sugli Ufo Un provvedimento che ha ricevuto pochissima attenzione in quanto non era incluso nel corposo testo della legge, ma nel “commento del comitato”, un allegato all’atto annuale di autorizzazione dell’intelligence (la legge che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Washington, 30 gen – Domenica scorsa Donald Trump ha firmato un disegno di leggeaiuti economici per fronteggiare l’emergenza economica connessa al Covid-19. Ma la notizia è un’altra e non si trova all’interno del testo di ben 5.593 pagine del disegno di legge: è stato dato avvio ad un vero e proprio conto alla rovescia di 180per ile le agenzie di intelligence perciò cheUfo. Lo riporta il New York Post (sesto giornale Usa per tiratura) in questo articolo. Un conto alla rovescia per la veritàUfo Un provvedimento che ha ricevuto pochissima attenzione in quanto non era incluso nel corposo testo della legge, ma nel “commento del comitato”, un allegato all’atto annuale di autorizzazione dell’intelligence (la legge che ...

