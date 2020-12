Emma Marrone malinconica: “Adesso quanto ci manca…” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Emma Marrone, un giorno prima della fine del 2020, è malinconica e con uno scatto mostra il suo stato d’animo: “Adesso quanto ci manca…“ Emma Marrone, Fonte foto: Instagram (@ real brown)Emma Marrone continua ad essere al centro dei pensieri di tutti i suoi fan e follower, questa volta, l’amatissima cantante, ha mostrato la sua malinconia con uno scatto ed una dolcissima didascalia: “Adesso quanto ci manca...”. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, l’ex alunna nonché vincitrice di ‘Amici di Maria De Filippi‘ è tra i coach della nuova edizione dell’amato talent ‘X Factor‘; nel corso delle puntante, la Marrone, si è concessa ai suoi seguaci ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020), un giorno prima della fine del 2020, èe con uno scatto mostra il suo stato d’animo: “ci, Fonte foto: Instagram (@ real brown)continua ad essere al centro dei pensieri di tutti i suoi fan e follower, questa volta, l’amatissima cantante, ha mostrato la sua malinconia con uno scatto ed una dolcissima didascalia: “ci manca...”. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, l’ex alunna nonché vincitrice di ‘Amici di Maria De Filippi‘ è tra i coach della nuova edizione dell’amato talent ‘X Factor‘; nel corso delle puntante, la, si è concessa ai suoi seguaci ...

GuitarDaniele : Quando hanno finito di ridere e spassare sotto casa come freccie con le loro auto chiedete scusa non a me e ne ad… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: L'amore appena ricevuto tienilo stretto tra te il tuo domani senza dare peso alle inutile parole e sorrisi a chi sele… - GuitarDaniele : L'amore appena ricevuto tienilo stretto tra te il tuo domani senza dare peso alle inutile parole e sorrisi a chi… - _Obession : RT @mylordxerm: Emma Marrone oltre ad essere una cantante eccezionale e una grande donna è anche molto intelligente, ha capito tutto dalla… - gaygingercat : RT @mylordxerm: Emma Marrone oltre ad essere una cantante eccezionale e una grande donna è anche molto intelligente, ha capito tutto dalla… -