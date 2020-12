Emma Marrone, mai vista così stravolta: “Quanto ci manca…” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Emma Marrone mostra ai suoi followers su Instagram tutta la sua “disperazione” con uno scatto accompagnato dalla fatidica domanda: “Che fai a Capodanno?”. “Per secoli ci siamo lamentati. Adesso Quanto ci manca quella domandina che aleggiava in tutte le chat di gruppo? CHE FAI A CAPODANNO? ?????“: così scrive Emma Marrone nel suo ultimo post L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)mostra ai suoi followers su Instagram tutta la sua “disperazione” con uno scatto accompagnato dalla fatidica domanda: “Che fai a Capodanno?”. “Per secoli ci siamo lamentati. Adessoci manca quella domandina che aleggiava in tutte le chat di gruppo? CHE FAI A CAPODANNO? ?????“:scrivenel suo ultimo post L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

