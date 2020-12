Emma Marrone come mamma l’ha fatta, in bagno e con una gran disperazione – FOTO (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Emma Marrone ha mostrato ai followers la propria disperazione attraverso uno scatto su Instagram, accompagnato dalla fatidica domanda: “Che fai a Capodanno?” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real brown) “Per secoli ci siamo lamentati. Adesso quanto ci manca quella domandina che aleggiava in tutte le chat di gruppo?“, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha mostrato ai followers la propriaattraverso uno scatto su Instagram, accompagnato dalla fatidica domanda: “Che fai a Capodanno?” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real brown) “Per secoli ci siamo lamentati. Adesso quanto ci manca quella domandina che aleggiava in tutte le chat di gruppo?“, L'articolo proviene da YesLife.it.

