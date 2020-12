Emilia Clarke ha venduto la sua casa in California, ecco a quanto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'attrice Emilia Clarke ha deciso di vendere la sua casa in California e online sono apparse le foto e il costo della suggestiva abitazione. Emilia Clarke ha venduto la sua casa in California e il magazine People ha svelato la cifra ottenuta per il passaggio di proprietà: 4.4 milioni di dollari. L'abitazione era situata a Venice, non distante dalla spiaggia, ed era composta da 2 stanze da letto e 3 bagni. La star di Game of Thrones ha affidato a Juliette Hohnen di Douglas Elliman e Rubay Fay di Pinnacle Estate Properties il compito di occuparsi della vendita. Emilia Clarke aveva scelto come casa negli Stati Uniti un edificio all'insegna di mura in vetro, spazi verdi e una piscina ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'attriceha deciso di vendere la suaine online sono apparse le foto e il costo della suggestiva abitazione.hala suaine il magazine People ha svelato la cifra ottenuta per il passaggio di proprietà: 4.4 milioni di dollari. L'abitazione era situata a Venice, non distante dalla spiaggia, ed era composta da 2 stanze da letto e 3 bagni. La star di Game of Thrones ha affidato a Juliette Hohnen di Douglas Elliman e Rubay Fay di Pinnacle Estate Properties il compito di occuparsi della vendita.aveva scelto comenegli Stati Uniti un edificio all'insegna di mura in vetro, spazi verdi e una piscina ...

