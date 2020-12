Elite Dangerous Odyssey potrebbe aver rivelato la sua data di uscita

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020), la nuova espansione in via di sviluppo die già una finestra di, almeno secondo quanto ha lasciato trapelare Steam sulla pagina del negozio per la versione Deluxe Alpha. Secondo la pagina dove è possibile effettuare il preordine, la prossima evoluzione del grande gioco sviluppato da Frontier Developments verrà lanciata il 21 aprile 2021. Sappiamo che il gioco è previsto per l'inizio del 2021, quindi questadi lancio non sembra affatto irrealistica.porterà l'esperienzaal livello successivo, dando ai giocatori la possibilità di esplorare e vivere la galassia come mai prima d'ora. "Comandante, ...