Elisabetta Gregoraci, l’ex agente fa dichiarazioni pesantissime: “Vi svelo i suoi amanti, me compreso” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo le dichiarazioni choc rilasciate al settimanale Nuovo, Francesco Chiesa Soprani è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci in un’intervista concessa a Oggi. l’ex agente della conduttrice ha detto di essere stato un suo “amante”. L’uomo ha anche fatto una sorta di lista dei partner dell’ex gieffina. “Quando la frequentavo mi parlava di Mino. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno e lei si lamentava con me del risultato. Oltre a Magli, a metà degli anni 2000, c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedeva Elisabetta le faceva un cadeau di qualche migliaio di euro. Poi aveva un posto in griglia anche il suo fidanzato storico, un immobiliarista molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C’era infine Matteo ... Leggi su biccy (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo lechoc rilasciate al settimanale Nuovo, Francesco Chiesa Soprani è tornato a parlare diin un’intervista concessa a Oggi.della conduttrice ha detto di essere stato un suo “amante”. L’uomo ha anche fatto una sorta di lista dei partner delgieffina. “Quando la frequentavo mi parlava di Mino. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno e lei si lamentava con me del risultato. Oltre a Magli, a metà degli anni 2000, c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedevale faceva un cadeau di qualche migliaio di euro. Poi aveva un posto in griglia anche il suo fidanzato storico, un immobiliarista molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C’era infine Matteo ...

