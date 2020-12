Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi dopo il Gfvip: ecco il loro nuovo rapporto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Matilde Brandi e Elisabetta Gregoraci fanno impazzire i fan per la loro bellezza, al punto da lanciare una richiesta bomba: Prossime Veline? Matilde Brandi (Instagram)Matilde Brandi è uscita da più di un mese dal Grande Fratello Vip, è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’edizione 2020. L’ex gieffina ha una storia d’amore da 17 anni con il commercialista Marco Costantini, uomo molto riservato rispetto alla compagna. Dal loro amore sono nate due splendide bambine di nome Aurora e Sofia. Da quando la donna è uscita dalla casa più spiata d’Italia il rapporto d’amore con il compagno è stato messo a dura prova. Leggi anche -> Le mie figlie resteranno con me. È guerra ... Leggi su kronic (Di mercoledì 30 dicembre 2020)fanno impazzire i fan per labellezza, al punto da lanciare una richiesta bomba: Prossime Veline?(Instagram)è uscita da più di un mese dal Grande Fratello Vip, è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’edizione 2020. L’ex gieffina ha una storia d’amore da 17 anni con il commercialista Marco Costantini, uomo molto riservato rispetto alla compagna. Dalamore sono nate due splendide bambine di nome Aurora e Sofia. Da quando la donna è uscita dalla casa più spiata d’Italia ild’amore con il compagno è stato messo a dura prova. Leggi anche -> Le mie figlie resteranno con me. È guerra ...

