Elisabetta Gregoraci contro Antonella Elia: “Ha superato il limite” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo aver rivelato chi vorrebbe che vincesse il GF Vip e chi uscisse dalla casa, Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una nuova intervista, dove però ha parlato dei protagonisti in studio. L’ex gieffina è tornata a bacchettare Antonella Elia. “Per quanto riguarda Antonella, ripeto quello che ho detto quando sono uscita. Non ho affatto cambiato idea su di lei. – ha dichiarato la Gregoraci al settimanale Chi – Quello dell’opinionista è un ruolo delicato in cui bisogna essere bravi a pesare le parole e lei spesso non l’ha fatto, superando il limite sottile che corre fra il commento pungente e l’attacco personale; spero che lei l’abbia capito”. Parole molto diverse invece per Alfonso Signorini e Pupo: “Lui chiede tanto ai propri concorrenti, nel senso che arriva a scrutare ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo aver rivelato chi vorrebbe che vincesse il GF Vip e chi uscisse dalla casa,ha rilasciato una nuova intervista, dove però ha parlato dei protagonisti in studio. L’ex gieffina è tornata a bacchettare. “Per quanto riguarda, ripeto quello che ho detto quando sono uscita. Non ho affatto cambiato idea su di lei. – ha dichiarato laal settimanale Chi – Quello dell’opinionista è un ruolo delicato in cui bisogna essere bravi a pesare le parole e lei spesso non l’ha fatto, superando ilsottile che corre fra il commento pungente e l’attacco personale; spero che lei l’abbia capito”. Parole molto diverse invece per Alfonso Signorini e Pupo: “Lui chiede tanto ai propri concorrenti, nel senso che arriva a scrutare ...

SaCe86 : #GFVip, Elisabetta Gregoraci umiliata. Pretelli e Salemi, il raptus di passione in piscina - santopiripiIIo : @airhwangs beh spero tu non ti stia riferendo a elisabetta gregoraci. - giusy98_juvee : Facevate la morale a chi criticava Elisabetta Gregoraci e ora siete le prime a buttare merda su Giulia Salemi. Vi… - giad_01 : RT @GretaSmara: Elisabetta Gregoraci ci ha insegnato che 'un cavallo di razza non gareggia mai con un pony e un asinello', ma non eravamo a… - NickyNicky85 : RT @Gabriel17277327: Alexa play “Pierpaolo, sei agitato Pierpaolo?” By Elisabetta Gregoraci #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci, l’ex agente sgancia la bomba: “Sono stato uno dei suoi amanti”. E fa l'elenco Today.it Elisabetta Gregoraci, il segreto choc del figlio Nathan Falco: «L'ho scoperto su Instagram...»

Elisabetta Gregoraci, il segreto choc del figlio Nathan Falco: «L'ho scoperto su Instagram...». L'ex moglie di Flavio Briatore ha scoperto sui social un dettaglio "inaspettato" della vita del ...

Francesco Oppini, clamorosa frecciatina su Pierpaolo Pretelli

Francesco Oppini torna a parlare del Grande Fratello Vip 2020 e lancia un’inaspettata bordata su Pierpaolo Pretelli, in love con la Salemi. Foto Instagram. Francesco Oppini torn ...

Elisabetta Gregoraci, il segreto choc del figlio Nathan Falco: «L'ho scoperto su Instagram...». L'ex moglie di Flavio Briatore ha scoperto sui social un dettaglio "inaspettato" della vita del ...Francesco Oppini torna a parlare del Grande Fratello Vip 2020 e lancia un’inaspettata bordata su Pierpaolo Pretelli, in love con la Salemi. Foto Instagram. Francesco Oppini torn ...