Elisa Isoardi, durissima “Grazie a chi mi ha fatto del male” e poi sui social … (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Elisa Isoardi ha da poco terminato la sua esperienza, bellissima ma anche durissima a Ballando con le stelle il programma di Milly Carlucci che quest’anno è stato flagellato da numerosissime avversità. Forse solo la professionalità di Milly Carlucci, la sua determinazione e forza di volontà hanno portato la trasmissione in porto perché di situazioni difficili da affrontare e risolvere ce ne sono state davvero tante. Elisa Isoardi, in coppia con Raimondo Todaro non ha vinto e non l’ha presa bene. Raimondo Todaro si è tolto la medaglia appena ricevuta e la Isoardi pare che dietro le quinte abbia buttata a terra la sua con fare sprezzante. La Isoardi ha smentito e ha detto che la sua medaglia è a casa ben custodita. Elisa Isoardi ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha da poco terminato la sua esperienza, bellissima ma anchea Ballando con le stelle il programma di Milly Carlucci che quest’anno è stato flagellato da numerosissime avversità. Forse solo la professionalità di Milly Carlucci, la sua determinazione e forza di volontà hanno portato la trasmissione in porto perché di situazioni difficili da affrontare e risolvere ce ne sono state davvero tante., in coppia con Raimondo Todaro non ha vinto e non l’ha presa bene. Raimondo Todaro si è tolto la medaglia appena ricevuta e lapare che dietro le quinte abbia buttata a terra la sua con fare sprezzante. Laha smentito e ha detto che la sua medaglia è a casa ben custodita....

infoitcultura : Elisa Isoardi, balli proibiti con Stefano Oradei/ 'Raimondo Todaro? Resterà un amico' - infoitcultura : Elisa Isoardi balla con Stefano Oradei, addio a Raimondo Todaro (Foto) - infoitcultura : Elisa Isoardi cambia vita | Colpo di scena in diretta su Rai 1 - infoitcultura : Elisa Isoardi sexy come non l’avete mai vista: sotto la giacca niente - infoitcultura : Elisa Isoardi, avete mai visto l’ex fidanzato? Chi c’è stato dopo Salvini FOTO -