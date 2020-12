Elicottero turistico precipita e si incendia | c’è un ferito tra i passeggeri

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) A bordo dell’aereoto in Val Sarentino c’erano settee tra loro vi sono due feriti tra cui una bambina. Ci sono due feriti, trasportati d’urgenza in ospedale, tra i settedell’to in Val Sarentino in Alto Adige. Di questi uno dei due è una bambina di 10 anni, che a riportato un leggero trauma alla schiena. Fortunatamente le altre cinque persone sono rimaste illese e tutti sono riusciti ad allontanarsi velocemente dal veivoloto prima che questo prendesse fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l’, partito dall’aeroporto di Bolzano, per cause in corso di accertamento è caduto in una radura vicino a San Martino, non rispondendo ai comandi del pilota e ...