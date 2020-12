Elettra Lamborghini, un regalo super lusso! Il marito Afrojack non ha badato a spese (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche Elettra Lamborghini è tra i vip che in questo Natale 2020 non hanno rinunciato alle vacanze sulla neve. La cantante e ereditiera, che è fresca di matrimonio con il suo Afrojack e è solita aggiornare i tantissimi fan di Instagram con foto e Storie del suo quotidiano, ha organizzato un viaggio last-minute per le feste, naturalmente rispettando tutte le restrizioni legate al contenimento della pandemia. Insieme al marito è volata in un luogo da sogno in Svizzera, lo stesso dove esattamente un anno fa aveva ricevuto la proposta di matrimonio. Ricordate? Era Natale dello scorso anno e in quell’occasione aveva subito postato la foto dell’anello ricevuto dal suo amato, accompagnando lo scatto romantico con un dolce messaggio: “Il mio migliore amico, Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ancheè tra i vip che in questo Natale 2020 non hanno rinunciato alle vacanze sulla neve. La cantante e ereditiera, che è fresca di matrimonio con il suoe è solita aggiornare i tantissimi fan di Instagram con foto e Storie del suo quotidiano, ha organizzato un viaggio last-minute per le feste, naturalmente rispettando tutte le restrizioni legate al contenimento della pandemia. Insieme alè volata in un luogo da sogno in Svizzera, lo stesso dove esattamente un anno fa aveva ricevuto la proposta di matrimonio. Ricordate? Era Natale dello scorso anno e in quell’occasione aveva subito postato la foto dell’anello ricevuto dal suo amato, accompagnando lo scatto romantico con un dolce messaggio: “Il mio migliore amico,, mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa”. ...

49 anni e non sentirli. Tra le donne dello spettacolo più seguite su Instagram con un fisico invidiabile senza dubbio Justine Mattera.

Celebrities sfavillanti per gli ultimi giorni dell’anno. Nuovi amori, idromassaggi di coppia, foto hot per i nostri vip che salutano così questo anno ...

