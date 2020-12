Elche-Real Madrid oggi in tv, Liga 2020/2021: orario e diretta streaming (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Elche e Real Madrid si sfidano mercoledì 30 dicembre alle ore 21:30 nella sedicesima giornata della Liga 2020/2021. Impegno esterno sulla carta agevole per i Blancos di Zinedine Zidane, che con un filotto di vittorie hanno raggiunto i cugini dell’Atletico in testa alla classifica del campionato spagnolo. Attenzione però all’Elche, che non avrà niente da perdere occupando il quartultimo posto in classifica dopo aver raccolto appena tre punti nelle ultime cinque giornate. IN TV – Elche-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, che detiene i diritti della Liga 2020/2021. Il match sarà visibile sul canale 209 di Sky, oltre che ovviamente in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020)si sfidano mercoledì 30 dicembre alle ore 21:30 nella sedicesima giornata della. Impegno esterno sulla carta agevole per i Blancos di Zinedine Zidane, che con un filotto di vittorie hanno raggiunto i cugini dell’Atletico in testa alla classifica del campionato spagnolo. Attenzione però all’, che non avrà niente da perdere occupando il quartultimo posto in classifica dopo aver raccolto appena tre punti nelle ultime cinque giornate. IN TV –sarà trasmessa intv da DAZN, che detiene i diritti della. Il match sarà visibile sul canale 209 di Sky, oltre che ovviamente in ...

