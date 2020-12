Ecco com’è ridotto l’ordine dei giornalisti | al servizio di Conte! Il grave episodio in conferenza

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Chi voleva una dimostrazione su come siadeil’ha avuta. Si è arrivati al punto che il presidente delha stoppato una giornalista, Claudia Fusani, che stava incalzando Conte a rispondere a una domanda scomoda che stava cercando di eludere in tutti i modi. La regola dellastampa del presidente del Consiglio di fine anno – organizzata proprio daldeie dall’associazione stampa italiana – è quella di fare una sola domanda per giornalista, in modo tale da consentire a tutte le testate di rivolgere il proprio quesito all’istituzione. Ma cosa succede se a quella domanda non arriva una risposta soddisfacente? Ci può essere un incidente, come avvenuto – ad esempio – a Claudia Fusani proprio nel corso della ...