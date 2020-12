È stato arrestato un uomo per l’omicidio di Agitu Gudeta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella notte , una nota imprenditrice etiope che lavorava in Trentino, trovata morta martedì 29 dicembre nella sua casa di Frassilongo, in provincia di Trento. L’uomo si chiama Adams Suleimani, è ghanese Leggi su ilpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella notte , una nota imprenditrice etiope che lavorava in Trentino, trovata morta martedì 29 dicembre nella sua casa di Frassilongo, in provincia di Trento. L’si chiama Adams Suleimani, è ghanese

poliziadistato : #video i momenti della cattura del latitante Antonio Di Martino, ricercato dal 2018 per estorsione aggravata dal me… - fanpage : È stato arrestato nella notte il presunto assassino #AgituGudeta - pierovecchiato : RT @ilpost: È stato arrestato un uomo per l’omicidio di Agitu Gudeta - giomo2 : RT @ilpost: È stato arrestato un uomo per l’omicidio di Agitu Gudeta - simcopter : RT @ultimenotizie: È stato arrestato nella notte l'uomo che ha ucciso #AgituGudeta. Si tratta di un suo collaboratore, un pastore ghanese,… -

Ultime Notizie dalla rete : stato arrestato È stato arrestato un uomo per l’omicidio di Agitu Gudeta Il Post Scandalo mazzette a Torre Annunziata, le 14 foto che inchiodano il dirigente arrestato

Quattordici fotografie per immortalare il passaggio di una tangente. Quattordici scatti per raccontare il sistema “marcio” di affidamento degli appalti ai tempi del Covid. Un’epoca di emergenza, dove ...

Agitu, il 32enne ghanese confessa nella notte: “L’ho uccisa io a martellate”

È stato arrestato nella notte dai Carabinieri di Borgo Valsugana il collaboratore di Agitu Ideo Gudeta, la pastora etiope di 42 anni barbaramente uccisa ieri (29 dicembre) nella sua abitazione di Fras ...

Quattordici fotografie per immortalare il passaggio di una tangente. Quattordici scatti per raccontare il sistema “marcio” di affidamento degli appalti ai tempi del Covid. Un’epoca di emergenza, dove ...È stato arrestato nella notte dai Carabinieri di Borgo Valsugana il collaboratore di Agitu Ideo Gudeta, la pastora etiope di 42 anni barbaramente uccisa ieri (29 dicembre) nella sua abitazione di Fras ...