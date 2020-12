È italiano il maggior esperto al mondo di Oceani del decennio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il biologo marino Roberto Danovaro, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, è il "top scientist" mondiale nella ricerca relativa a mari e Oceani nel decennio 2010-2020. Il riconoscimento arriva dalla prestigiosa piattaforma Expertscape che seleziona, verifica e certifica, confrontando tutti i principali prodotti scientifici a livello internazionale, i migliori scienziati e medici mondiali per settore di competenza.L'algoritmo di Expertscape sfrutta numerosi parametri per definire le classifiche, in primis la qualità e la quantità di ricerche pubblicate e revisionate dalla comunità scientifica su diverse tematiche. Dalla classifica relativa al decennio 2010-2020 per l'area "Sea and Ocean Worldwide", il ricercatore più accreditato per qualità e quantità ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il biologo marino Roberto Danovaro, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, è il "top scientist" mondiale nella ricerca relativa a mari enel2010-2020. Il riconoscimento arriva dalla prestigiosa piattaforma Expertscape che seleziona, verifica e certifica, confrontando tutti i principali prodotti scientifici a livello internazionale, i migliori scienziati e medici mondiali per settore di competenza.L'algoritmo di Expertscape sfrutta numerosi parametri per definire le classifiche, in primis la qualità e la quantità di ricerche pubblicate e revisionate dalla comunità scientifica su diverse tematiche. Dalla classifica relativa al2010-2020 per l'area "Sea and Ocean Worldwide", il ricercatore più accreditato per qualità e quantità ...

