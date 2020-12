Dybala Juventus, rinnovo in vista? Spunta la data del possibile accordo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dybala Juventus – In casa Juventus, a catalizzare maggiormente l’attenzione mediatica ci sta pensando la questione relativa a Paulo Dybala. L’attaccante argentino, infatti, a dispetto delle dichiarazioni di fedeltà ai colori bianconeri rilanciati in più di una circostanza, non ha ancora raggiunto un accordo con la dirigenza di corso Galileo Ferraris. Le parti sono al momento irremovibili sulle proprie posizioni. L’argentino continua a pretendere una quadriennale a circa 15 milioni di euro stagionali, a fronte dell’offerta di Paratici di 11 milioni. Dybala Juventus, possibile rinnovo a febbraio? Secondo quanto riferito da calciomercato.it, i colloqui tra la Juve e l’attaccante sono stati procrastinati almeno fino a febbraio. In questo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020)– In casa, a catalizzare maggiormente l’attenzione mediatica ci sta pensando la questione relativa a Paulo. L’attaccante argentino, infatti, a dispetto delle dichiarazioni di fedeltà ai colori bianconeri rilanciati in più di una circostanza, non ha ancora raggiunto uncon la dirigenza di corso Galileo Ferraris. Le parti sono al momento irremovibili sulle proprie posizioni. L’argentino continua a pretendere una quadriennale a circa 15 milioni di euro stagionali, a fronte dell’offerta di Paratici di 11 milioni.a febbraio? Secondo quanto riferito da calciomercato.it, i colloqui tra la Juve e l’attaccante sono stati procrastinati almeno fino a febbraio. In questo ...

CrapanzanoRobin : RT @SimoneAvsim: Quasi ufficiale l'acquisto di Bryan #Reynolds dal Dallas alla #Juventus, ma con quale formula? Si lavora anche per #Rovell… - FI69interista : @capuanogio #douglascosta ? #emrecan ? giusto per citare solo altre due ex storie d'amore ad alto prezzo !!!… - GiuseLatorraca2 : MIGLIORI MARCATORI DELLA STORIA #JUVENTUS 1. #DelPiero: 289 gol Boniperti 179 Bettega 178 Trezeguet171 Sivori 167… - TheMattDP10 : [??MA NOOO!!! NOOOOO!!!??] | Il RIFIUTO di DYBALA? Primo NO alla proposta ... - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Tridente? Sì, ma con equilibrio #CR7 #morata #Dybala @juventus -