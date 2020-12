Due nuove partnership per Team Queso. Annunciati accordi con Twitch e ESPAT (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Team Queso, nota organizzazione spagnola di esports, ha appena annunciato due nuove collaborazioni che hanno l’obiettivo di far crescere ulteriormente il Team. Una partnership è stata siglata con Twitch, la piattaforma di streaming di Amazon, in modo tale da rendere ancora più evidenti gli sforzi del Team negli esports su dispositivi mobili. Per quanto riguarda l’altra collaborazione, si tratta di un accordo con ESPAT Media, fornitore di licenze per media digitali, per la distribuzione dei contenuti del Team spagnolo. L’accordo del Team Queso con Twitch ha come scopo quello di portare più contenuti di esports per dispositivi mobili sulla piattaforma. Stando a quanto emerso sul web, ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 30 dicembre 2020), nota organizzazione spagnola di esports, ha appena annunciato duecollaborazioni che hanno l’obiettivo di far crescere ulteriormente il. Unaè stata siglata con, la piattaforma di streaming di Amazon, in modo tale da rendere ancora più evidenti gli sforzi delnegli esports su dispositivi mobili. Per quanto riguarda l’altra collaborazione, si tratta di un accordo conMedia, fornitore di licenze per media digitali, per la distribuzione dei contenuti delspagnolo. L’accordo delconha come scopo quello di portare più contenuti di esports per dispositivi mobili sulla piattaforma. Stando a quanto emerso sul web, ...

Tg3web : Dopo i terremoti in Croazia e nel Veronese, dobbiamo temere nuove scosse nelle stesse zone? C'è un legame tra i due… - piercupri : Scrive Shiller: «Nell’usare l’espressione #economianarrativa mi concentro su due elementi, il contagio delle idee s… - Janus0148 : L'Ohio ha appena introdotto due nuove leggi per prevenire gli abusi sugli animali. I legislatori devono approvarli… - esports247_it : Due nuove partnership per Team Queso. Annunciati accordi con Twitch e ESPAT - iostoconsalvini : @marco_gervasoni @Corriere Professor Gervasoni Giorgia Meloni ha pubblicato questo due ore fa..... Non è che Salvin… -