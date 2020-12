Dreamcatcher: le foto del film con Lou Ferrigno Jr., opera prima del regista Jacob Johnston (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Jacob Johnston compie il suo esordio alla regia con Dreamcatcher, un horror nel cui cast c'è anche Lou Ferrigno Jr., ecco le prime foto. Dreamcatcher, di cui sono state condivise online nuove foto ufficiali, è il thriller a sfumature horror che segna il debutto alla regia di Jacob Johnston. Il filmmaker ha lavorato in precedenza nel team degli effetti visivi di molti film, tra cui alcuni titoli che compongono il Marvel Cinematic Universe. Il film Dreamcatcher verrà distribuito negli Stati Uniti in streaming sulle piattaforme e nel circuito di video on demand a marzo. Nel cast del progetto ci sono Zachary Gordon (Il diario di una schiappa), Niki Koss (Famous In Love) e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020)compie il suo esordio alla regia con, un horror nel cui cast c'è anche LouJr., ecco le prime, di cui sono state condivise online nuoveufficiali, è il thriller a sfumature horror che segna il debutto alla regia di. Ilmaker ha lavorato in precedenza nel team degli effetti visivi di molti, tra cui alcuni titoli che compongono il Marvel Cinematic Universe. Ilverrà distribuito negli Stati Uniti in streaming sulle piattaforme e nel circuito di video on demand a marzo. Nel cast del progetto ci sono Zachary Gordon (Il diario di una schiappa), Niki Koss (Famous In Love) e ...

bIuvante : mi mandate delle foto delle dreamcatcher per riconoscerle? dai mi manca poco - it_dreamcatcher : [25.12.20] [TRAD] [#JiU] Buon Natalejjyu Somnias ~ ?? Vi amo tantissimo, lo sapete vero? ?? - it_dreamcatcher : [TRAD] [??] Date un’occhiata alle foto delle Dreamies?? 'Angel 2 Me' Selfie del dietro le quinte? La dolce voce di… - it_dreamcatcher : [TRAD] [??] Date un’occhiata alle foto delle Dreamies?? 'Angel 2 Me' I selfie del dietro le quinte di #Yoohyeon? Bu… - it_dreamcatcher : [TRAD] [??] Date un’occhiata alle foto delle Dreamies?? 'Angel 2 Me' I selfie del dietro le quinte di #JiU? Buon Na… -

