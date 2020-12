Dopo la Brexit | l’Ue pensi al futuro e a prevenire altre uscite di G Bonvicini

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (a cura di Gianni, consigliere Scientifico, già Direttore e Vicepresidente Vicario IAI) Una valanga di pagine, 1246, con allegati, note e dettagli vari. E ora una massa di commenti, analisi, interviste per comprendere chi ha vinto e chi ha perso nell’infinita battaglia sulla. Certo, l’accordo fra Bruxelles e Londra ha almeno evitato il caos che sarebbe seguìto a un non-accordo e questo è certamente un elemento positivo. Da ora in poi seguiranno i fatti e magari anche le sfide fra il premier britannico Boris Johnson e, come si è percepito con il provocatorio e immediato accordo commerciale fra Regno Unito e Turchia, proprio in un momento di profonda crisi politica fra quest’ultima e Bruxelles. Insomma, i futuri mesi e anni saranno pieni di sorprese e la vicenda del distacco di Londra dall’Unione europea non ...