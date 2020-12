Disney batte Warner Bros a Natale | anche col Covid e senza sale

Leggi su youmovies

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Waltse il-19 ha impedito ogni tipo di possibilità di tornare nellecinematografiche. Non c’è stata la sfida al box office, ma in streaming. Nel giorno dile due aziende hanno lanciato i loro film dell’anno. Da un lato c’era Wonder Woman 1984, mentre