Diretta Monza Salernitana Dazn streaming video: sfida al vertice (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Diretta Monza Salernitana valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B. sfida per la vetta. Monza calcio (Facebook)In programma all’UPower Stadium di Monza alle ore 16, l’incontro valido per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B tra Monza e Salernitana. Padroni di casa in ascesa, con quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, con nel mirino la vetta, che vede ben salda proprio la Salernitana. Per gli uomini di Brocchi, oggi l’esordio in campo di Mario Balotelli, all’ennesima prova di rinascita, stavolta dalla Serie B. Dall’altra parte la Salernitana, prima in classifica che dopo la vittoria fuori casa contro il Venezia, è staccata di un punto ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B.per la vetta.calcio (Facebook)In programma all’UPower Stadium dialle ore 16, l’incontro valido per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B tra. Padroni di casa in ascesa, con quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, con nel mirino la vetta, che vede ben salda proprio la. Per gli uomini di Brocchi, oggi l’esordio in campo di Mario Balotelli, all’ennesima prova di rinascita, stavolta dalla Serie B. Dall’altra parte la, prima in classifica che dopo la vittoria fuori casa contro il Venezia, è staccata di un punto ...

infoitsport : Serie B in TV oggi e stasera: Monza-Salernitana dove vederla in diretta streaming - sportli26181512 : Diretta Monza-Salernitana dalle 16: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui su - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Monza-#Salernitana. #SerieB - martina_lo_re : #Serie B in TV oggi e stasera: Monza-Salernitana dove vederla in diretta streaming - Sport Fanpage… - infoitsport : Monza - Salernitana: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio -